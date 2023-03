MN - Milan ai quarti di Champions League: i complimenti di Cardinale a Pioli e Maldini

Fonte: Vitiello-Mazzara

Dopo lo 0-0 di ieri sera contro il Tottenham e la qualificazione del Milan ai quarti di Champions League, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che ha visto come di consueto la partita in televisione dagli Stati Uniti, ha mandato un messaggio di complimenti sia all'allenatore Stefano Pioli che al direttore tecnico Paolo Maldini. L'uomo d’affari americano si è detto molto orgoglioso per la grande compattezza e per lo spirito agonistico messi in campo, estendendo i suoi complimenti a tutta la squadra.