MN - Milan-Boban, l’addio potrebbe verificarsi prima della fine della stagione: oggi incontro decisivo

La dirigenza del Milan è spaccata a metà, e se prima la problematica era stata mascherata a fatica dai diretti interessati, ora con le parole pubbliche di Zvonimir Boban è uscito tutto allo scoperto. Una frattura che si è verificata in autunno e col tempo è diventata insanabile. Anzi, dopo l’intervista di Boban alla Gazzetta sembra proprio che l’avventura del dirigente croato sia giunta al capolinea. Una presa di posizione forte e netta nei confronti dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, ma che non ha fatto altro che aumentare l’astio tra le parti. L’addio di Boban sembra ormai scontato, ma potrebbe verificarsi anche prima della fine dell’attuale stagione.

Sono ore calde e convulse in società, si stanno valutando tutte le soluzioni sul futuro della triade Boban, Maldini e Massara, anche a campionato in corso e oggi ci sarà un faccia a faccia decisivo. Il Milan si avvia verso una nuova rivoluzione dirigenziale, e questa volta rispetto all’anno scorso quando fu allontanato Leonardo a fine campionato, potrebbe anche anticiparsi. Una situazione non certo idilliaca per la squadra che in tutto questo trambusto mercoledì giocherà la semifinale di Coppa Italia con la Juve, ed è in piena corsa per un posto in Europa League. Come reagiranno i giocatori e Pioli a queste difficoltà societarie?

di Antonio Vitiello