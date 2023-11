MN - Milan, che tegola Thiaw: ecco cosa emerge dagli esami. Severa lesione per il tedesco

Dopo l'infortunio patito ieri sera contro il Borussia Dortmund, e già dal campo le sensazioni non erano delle migliori, Malick Thiaw si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica per capire l'entità del problema apprende la redazione di MilanNews.it.

Gli esami strumentali hanno evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni. Ennesima brutta notizia per quanto riguarda il macrotema infortuni, con Pioli che perderà il tedesco per diverse settimane, se non mesi.