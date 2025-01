MN - Milan e Feyenoord, passi avanti per Gimenez ma non c'è ancora l'accordo totale sulle cifre. Si tratta ancora

vedi letture

Ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez: secondo quanto appreso da Milannews.it, i colloqui tra i due club sono andati avanti stamattina e nel pomeriggio e hanno prodotto dei passi avanti, ma per il momento non c'è ancora l'accordo totale sulle cifre. Si continuerà a lavorare stasera per trovare l'intesa definitivo per il treasferimento in rossonero dell'attaccante messica. Il Diavolo deve arrivare sopra i 35 milioni di euro per avere il semaforo verde dalla società olandese.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara