MN - Milan, elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra per Leao

Arriva un aggiornamento importante in merito alle condizioni di Rafael Leao che si è infortunato ieri pomeriggio nella sfida di campionato contro la Lazio: l'attaccante portoghese si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno per capire se potrà recuperare per il derby di mercoledì valido per l'andata delle semifinali di Champions League.