MN - Milan, fatta per Bakayoko: arriva in prestito con diritto di riscatto

Milan e Chelsea hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Timoue Bakayoko. Il centrocampista francese, che ha collezionato 42 presenze e 1 gol nella stagione 2018/2019 con la maglia del Milan, tornerà a vestire rossonero. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto dai Campioni d'Europa in carica. Il suo arrivo a Milano è previsto nelle prossime ore, poi sosterrà le visite mediche. Contestualmente si è sbloccata anche Tommaso Pobega in prestito al Torino.

di Antonio Vitiello