MN - Milan-Giroud, c’è voglia di andare avanti insieme. Dopo il mondiale si entrerà nel vivo del rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNew.it, la volontà del Milan e di Olivier Giroud è quella di andare avanti almeno un altro anno insieme. Il francese ha Milano ha trovato una seconda giovinezza, e, qualora Ibrahimovic dovesse smettere, avrebbe un ruolo all'interno della rosa rossonera proprio come quello dello svedese, ovvero quello di chioccia e leader carismatico.



Due giorni fa ha superato Henry nella classifica all-time della Francia, arrivando a quota 52 gol, oltre ad aver realizzato 12 reti stagionali, 9 con il Milan (5 in campionato, 4 in Champions League) e 3 con la selezine francese. Al vaglio ci saranno tutte le soluzioni, sia temporali sia economiche, ma non è nemmeno detto che Giroud chieda per forza un aumento. Dopo il Mondiale si entrerà nel vivo della trattativa per continuare assieme e in Casa Milan vige un cauto ottimismo.

di Pietro Mazzara