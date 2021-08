MN - Milan, i dettagli dell'operazione Bakayoko

Il Milan ha chiuso in serata la trattativa per il ritorno di Timoue Bakayoko. Il centrocampista francese, dopo aver rinnovato il proprio contratto con il Chelsea fino al 2024, arriva con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Nelle prossime ore sarà a Milano e poi svolgerà le visite mediche. Operazione condotta dall'agenzia First.

di Antonio Vitiello