MN - Milan, Ibra a Milanello per il post Maldini può essere ideale

L’ambiente rossonero sta vivendo un terremoto interminabile: nella giornata di ieri, Cardinale ha comunicato l'intenzione di terminare il rapporto con Paolo Maldini. Nella giornata odierna, inoltre, arriverà anche la comunicazione ufficiale dell'addio di Ricky Massara. Pensare che i due protagonisti del Milan in questi anni erano sul prato di San Siro ad assistere alla cerimonia d'addio di Zlatan Ibrahimovic, che domenica, dopo il successo contro il Verona, ha annunciato il ritiro dal calcio.



I successori

Ma chi sostituirà Maldini e Massara? Lo dice direttamente il comunicato del Milan pubblicato ieri, in cui affermo che le mansioni di Maldini "saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato". Saranno dunque l'AD Furlani e il capo scout Moncada a rendere attivo il Milan sul mercato, dando anche più potere a Stefano Pioli, mettendolo più al centro del progetto.

Ma manca qualcosa...

L'importanza di Maldini si basava anche sui compiti extra ufficio: il rapporto che aveva creato con la squadra era qualcosa di unico, era forse la forza più importante dei successi rossoneri. Senza la figura di Paolo, ovviamente, non sarà la stessa cosa e rimpizzarlo non sarà facile: l'ipotesi è quella di mantenere Ibrahimovic all'interno del mondo Milan, affiancarlo alla squadra come ha fatto Maldini. Per i rossoneri, che non hanno mai negato che fosse un punto di riferimento, Zlatan sarebbe il posto Maldini ideale.