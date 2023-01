MN - Milan, il punto sul mercato tra Zaniolo e Ziyech: la situazione

MilanNews.it

Ultimi giorni di mercato, con il gong finale di questa sessione invernale previsto per martedì 31 gennaio alle ore 20:00. Cinque giorni in cui il Milan, come spesso ripetono Pioli, Maldini e Massara, proverà a cogliere eventuali occasioni per migliorare l'attuale rosa, seconda in campionato, fuori dalla Coppa Italia e agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri al momento stanno sondando più profili e si stanno muovendo su più fronti.

NICOLÒ ZANIOLO - Il giocatore e la Roma sono ai ferri corti, con Zaniolo che ha rifiutato la convocazione per l'ultima partita di Serie A contro lo Spezia ed è finito quindi ufficialmente sul mercato. I giallorossi, per far sì che un'eventuale operazione vada in porto, mettono due paletti. Ok al prestito, ma solo con un obbligo di riscatto pressoché certo. Riscatto che dovrebbe ammontare a circa 30/35 milioni di euro, bonus più e bonus meno. Al momento non c'è accordo né sulla formula, con il Milan che garantirebbe l'obbligo solo a determinate condizioni come la qualificazione alla prossima Champions League, e né sulla cifra dell'operazione: i rossoneri arrivano al massimo a 20 milioni di euro circa. Al momento, nonostante le voci delle ultime ore, non ci sono indicazioni per la possibilità di un "extrabudget", con la proprietà che non ha mai aperto ad un investimento così oneroso in obbligo di riscatto. I rossoneri ci proveranno comunque fino all'ultimo giorno, sperando che la Roma abbassi le pretese, forti anche della forte volontà del calciatore: ad oggi Zaniolo ha rifiutato le avances della Premier, in particolare quelle del Bournemouth che si è presentato nella capitale con una proposta di acquisto a titolo definitivo da più di 30 milioni di euro.

HAKIM ZIYECH - Nome accostato continuamente e con forza ai rossoneri ormai da un paio d'anni ad ogni sessione di calciomercato. Il marocchino, autore di un grande mondiale ma che, complici i numerosi acquisti dei Blues, non sta trovando spazio da titolare in modo continuo è in uscita dal Chelsea. L'interesse del Milan è vero e concreto, con l'esterno che è caldeggiato in particolar modo dalla proprietà americani che ha rapporti diretti con quella del Chelsea dell'imprenditore Todd Boehly. Operazione comunque difficile, che al momento potrebbe essere impostata solo con l'ipotesi del prestito. Pista da seguire per capire eventuali sviluppi delle prossime ore.

ALLAN SAINT-MAXIMIN - È stato proposto al Milan il numero 10 del Newcastle, esterno francese molto abile su entrambe le fasce. I magpies lascerebbero partire l'ex Nizza con la formula del diritto di riscatto, fissato però a più di 30 milioni di euro. Giocatore molto forte ed interessante, ma a queste cifre le condizioni per un'eventuale operazioni al momento non ci sono.

