MN - Milan, il punto sul mercato: Vrancks più vicino, ore di riflessione per Bakayoko. Difficilmente arriverà un sostituto di Florenzi

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Manca ormai sempre meno alla chiusura del mercato estivo (domani alle 20). In via Aldo Rossi, i dirigenti del Milan sono al lavoro per definire gli ultimi movimenti sia in entrata che in uscita. In particolare è caldissima la pista che porta ad Aster Vrancks, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg. Nelle ultime ore sono stati fatti ulteriori passi in avanti, con le parti che sono sempre più vicine: un accordo dovrebbe essere trovato sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 11 milioni, anche se si stanno aggiungendo dei bonus per colmare l'ormai minima distanza che c'è tra le due società.

BAKAYOKO - Per quanto riguarda il futuro di Tiemoué Bakayoko, sono ore di riflessione per il giocatore francese che sta decidendo se risolvere o meno il suo contratto con il Milan (è in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno 2023).

FLORENZI - Ieri contro il Sassuolo, c'è stato purtroppo l'infortunio muscolare di Alessandro Florenzi. Nelle scorse ore si è parlato del possibile arrivo di un altro terzino, ma difficilmente i rossoneri andranno a prendere un sostituto dell'ex giocatore di Roma, PSG e Valencia.