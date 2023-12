MN - Milan, il punto sulla difesa. Ci siamo per Gabbia, apertura per Lenglet. E Kelly...

vedi letture

Con gli infortuni (lunghi) di Tomori, Kalulu e Thiaw il Milan tornerà sicuramente sul mercato già nei primi giorni di gennaio per rinforzare la rosa tecnicamente e numericamente. Questi, apprende la redazione di MilanNews.it, gli ultimi movimenti dei dirigenti rossoneri per quanto riguarda la difesa.

Ci siamo per il rientro di Matteo Gabbia al Milan: ci sono gli ultimi dettagli da sistemare con il Villarreal prima di interrompere il prestito. Domani il giocatore tornerà in Spagna (ha trascorso le fetività natalizie a Milano, ndr) in attesa del definitivo via libera per rientrare in Italia. Si attenderà dunque il transfer: l'obiettivo è di averlo ad inizio gennaio.

Oltre Gabbia l'intenzione è quella di portare a Milanello un altro difensore centrale: sembrano arrivare aperture per quanto riguarda la pista Lenglet. Il centrale è attualmente in prestito all'Aston Villa dal Barcellona; nel caso in cui dovesse svincolarsi da questo prestito il Milan chiede comunque al Barcellona di coprire gran parte dell'ingaggio, decisamente alto, del francese.

Un altro profilo valido è quello di Thilo Kehrer, centrale tedesco classe 1996 in forza al West Ham United. Nei giorni scorsi è stato proposto e può essere considerato come un nome spendibile. In calo invece le quotazioni di Mukiele, difensore francese classe 1997 del PSG.

Infine il Milan non molla Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth: in questo caso la pista, che i rossoneri intendono percorrere, non è per gennaio ma per giugno, quando l'inglese si libererà a parametro zero.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.