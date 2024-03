MN - Milan, le condizioni di Kalulu e Maignan: altro stop per il difensore, nessun problema muscolare per il portiere

Pierre Kalulu è costretto a fermarsi ancora per un altro problema fisico: a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ieri contro il Verona, il difensore rossonero ha infatti riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore inizia da subito il trattamento conservativo del caso. Lo stop dovrebbe essere tra le 5 e le 6 settimane. Un vero peccato per il francese che in questa stagione ha già avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchio tempo: lo scorso 29 ottobre, infatti, Kalulu aveva riportato a Napoli una lesione del tendine retto femorale sinistro e pochi giorni dopo fu anche operato. Ieri a Verona, l'ex Lione era tornato a giocare una partita da titolare dopo quattro mesi e mezzo, ma all'intervallo è stato costretto ad abbondonare il campo per questo infortunio al ginocchio.

Arrivano invece buone notizie in merito alle condizioni di Mike Maignan, uscito anche lui ieri malconcio dal match di ieri al Bentegodi: dopo una parata nel finale su Swiderski, l'ex Lille aveva avvertito un fastidio dietro la coscia, ma per fortuna sono stati scongiurati problemi muscolari per il portiere francese.