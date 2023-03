MN - Milan-Leao, aumenta la fiducia sul rinnovo: dettagli su stipendio e durata del contratto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Contatti costanti, che potrebbero presto essere proficui: il Milan continua a trattare per il rinnovo di contratto di Rafael Leao, attualmente in scadenza a giugno 2024. Tra il club e l'entourage del ragazzo, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, c'è voglia di chiudere la vicenda e aumenta la fiducia sul rinnovo per dare serenità economica al giocatore, che continua ad essere impegnato nei vari tribunali per la questione dell'ormai famigerata multa da pagare allo Sporting.

Attualmente si sta lavorando sulla durata del nuovo contratto, che potrebbe essere di 2-3 anni a circa 7.5 milioni di euro complessivi di ingaggio. Trovano conferme quindi le anticipazioni di Matteo Moretto di Relevo, che in serata ha parlato di un deciso cambio di rotta nella trattativa, arrivata al rettilineo finale.

Qualora si arrivasse alla firma in tempi più o meno brevi allora il Milan si ritroverebbe nuovamente con il coltello dalla parte del manico anche in caso di futura cessione, contando anche che il Lille ha una percentuale del 15% su una futura rivendita.