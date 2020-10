MN - Milan, niente da fare per Rebic: il croato salterà il derby

A Milanello qualcuno ci sperava ancora, ma alla fine Ante Rebic ha dovuto alzare bandiera bianca: l'attaccante croato non sarà infatti a disposizione di Stefano Pioli per il derby di sabato sera. Secondo quanto appreso da Milannews.it, oggi il giocatore ha fatto il punto con lo staff medico rossonero per valutare il gomito infortunato contro il Crotone e si è deciso che è ancora presto per il suo ritorno in campo. Rebic continuerà la terapia conservativa e all'inizio della prossima settimana si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, nella speranza di avere il prima possibile il via libera dei medici per tornare a giocare.