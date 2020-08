MN - Milan, non è ancora arrivata la risposta di Ibra: domani non sarà presente al primo allenamento

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la risposta di Zlatan Ibrahimovic alla proposta di rinnovo non è ancora arrivata e domani non ci sarà a Milanello per il primo allenamento della squadra. La società però continua a essere fiduciosa per un accordo con il giocatore e viene ribadita l'assenza di una deadline.

di Antonio Vitiello