MN - Milan, nuovo contatto per Fabregas: si tratta sulla durata del contratto

Il Milan a gennaio rinforzerà la squadra e tra gli obiettivi individuati dalla dirigenza milanista c’è sicuramente Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto con il Chelsea e non sta giocando molto con Maurizio Sarri. Il Milan si è inserito da ormai un mese sul 31enne ex Barcellona e Arsenal, e anche oggi - secondo quanto appreso da MilanNews.it - ci sono stati dei contatti tra il Milan e l’entourage che gestisce Fabregas per cercare di limare la differenza tra domanda e offerta. Perché oltre a convincere il Chelsea a lasciarlo partire solo con un piccolo indennizzo (e non i 10 milioni di euro che sono emersi ultimamente), l’altro tema di discussione è la durata del contratto. Si tratta sulla base di due anni e mezzo, e le cifre richieste da Fabregas per ora non sono basse. C’è però la volontà di portare avanti l’operazione e trovare una soluzione che possa andare bene a tutti. Fabgreas dopo anni di corteggiamento sembra essere seriamente vicino al Milan, e rappresenterebbe l’uomo di esperienza per rinforzare il centrocampo di Gattuso nel tentativo di resistere fino alla fine in questa lunga corsa con Roma e Lazio per il quarto posto.

di Antonio Vitiello