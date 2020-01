MN - Milan, offerta per Viña: prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni

Due cessioni (Suso e Piatek) che presto diventeranno tre. Ricardo Rodríguez, infatti, ha da poco lasciato Milano per trasferirsi in Olanda, per la precisione a Eindhoven. L’intesa con il PSV è stata raggiunta sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Definita la cessione del terzino svizzero, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi possono dedicarsi alla ricerca del sostituto.

L’OFFERTA - Il profilo in cima alla lista è quello di Matias Viña, 22enne esterno del Nacional Montevideo e della nazionale uruguaiana. Il Milan è in attesa di una risposta da parte del club proprietario del cartellino del giocatore, dopo aver presentato un’offerta precisa: prestito oneroso da 1.5 milioni con obbligo di riscatto (fissato a circa 7 milioni) a determinate condizioni. Viña, stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è pronto a sbarcare a Milano per le visite mediche.