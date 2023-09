MN - Milan, preso Jovic in prestito secco dalla Fiorentina

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it il calciatore serbo passerà in rossonero con la formula del prestito secco con la possibilità, a fine anno, di una conferma. Trova conferme l'indiscrezione di Sky Sport che ha riportato che la dirigenza rossonera ha spostato dunque il suo mirino su Luka Jovic, attaccante in uscita dalla Fiorentina dove è arrivato l'anno scorso.

Come detto la formula è quella del prestito secco per un anno e dal costo gratuito: il club rossonero si prenderà in carico il pagamento del suo ingaggio. Jovic percepisce uno stipendio dal valore di 2.5 milioni.

Chiosa su Rafa Mir: il Siviglia non ha trovato un sostituto in tempi brevi.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara