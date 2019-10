MN - Milan, salgono le quotazioni di Piatek. Jack in rampa di lancio. Personalizzato per Rodriguez

Il Milan sta preparando la sfida contro la Spal, in programma giovedì sera a San Siro, e oggi a Milanello il tecnico Stefano Pioli ha chiesto a tutti i giocatori maggiore intensità e attenzione ai dettagli durante la gara. Dalle prove di formazione, secondo quanto appreso da MilanNews.it, stanno aumentando le quotazioni di Piatek, che quindi potrebbe sostituire Leao dall’inizio (per il polacco due panchine di fila contro Lecce e Roma). In rampa di lancio anche Bonaventura, tornato arruolabile dopo il problema al flessore. L'ex Atalanta si sta giocando un posto in mediana con Lucas Paquetà. Ballottaggio anche tra Biglia e Bennacer in cabina di regia e in difesa tra Duarte e Calabria sulla corsia destra. Per quanto riguarda le condizioni di Ricardo Rodriguez, lo svizzero si è allenato ancora in modo personalizzato.