MN - Milan, verso il Liverpool: Bennacer favorito su Tonali. La probabile formazione

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il match di domani tra il Liverpool e il Milan, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, sono in rialzo le quotazioni di Ismael Bennacer al fianco di Franck Kessie nei due di centrocampo; l'algerino, dunque, dovrebbe prendere il posto di Tonali le cui condizioni, dopo l'indisposizione avuta nella nottata di ieri, saranno valutate nella mattinata di domani.

Oltre al numero 4, torneranno titolari rispetto al match di domenica sia Kjaer (al posto di Romagnoli) che Saelemaekers (al posto di Florenzi). Come è noto, sarà assente Ibrahimovic: per sostituire lo svedese ballottaggio aperto tra Rebic e Giroud, con il croato in vantaggio sul francese.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli

di Pietro Mazzara