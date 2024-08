MN - Morata atterrato a Milano, a breve le immagini dell'attaccante rossonero

Alvaro Morata è sbarcato a Milano all'aeroporto di Linate, insieme a tutta la famiglia, ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero: il centravanti spagnolo, che ha scelto la maglia numero 7 (per gentile concessione di Adli), è atteso a Milanello insieme ai compagni sabato 10 agosto.

Il capitano della Spagna, che poco meno di un mese fa ha vinto l’Europeo in Germania, è stato prelevato dall’Atletico Madrid pagando la clausola rescissoria da 13 milioni di euro. L’ex Chelsea, Juventus e Real Madrid ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno, da circa 4.5 milioni di euro netti.

Venerdì, domani, è in programma alle 12.00 la sua presentazione a Casa Milan che potrà essere seguita sui canali ufficiali del club e con la diretta testuale di MilanNews, mentre nel pomeriggio (ore 17.30) avrà il primo contatto diretto con i tifosi milanisti al nuovo Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano.

Il 17 luglio, dopo la definizione dell’affare, Morata aveva parlato a Sky: "Cosa mi ha convinto del Milan? La fiducia di Zlatan, squadra, allenatore. Non vedo l’ora di iniziare. Ibra mi ha trasmesso cose positive. So anche che ho ancora i migliori anni di carriera e voglio andare in questo grande del club che è Milan".

Il CEO del Milan Giorgio Furlani, invece, parlando alla Gazzetta dello Sport sempre a metà luglio aveva detto: “Abbiamo convinto Morata con un grande lavoro di gruppo. Una menzione speciale va a Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca. Il primo gli ha spiegato cosa significa giocare nel Milan ed essere il centravanti di questa squadra, il secondo gli ha detto come lo vuole usare. E qui è stato determinante il valore del nostro allenatore. "Alvaro è uno che lo scorso anno ha fatto 21 gol con l’Atletico, oltre a quelli con la nazionale. Uno che ha segnato ovunque: Italia, Spagna, Inghilterra, Champions. Uno che ha vinto 20 trofei in carriera: questa sua abitudine al successo per noi è stata determinante. Siamo molto soddisfatti, e aggiungo un paio di cose: la prima, più generale, è che Alvaro ha una grande voglia di venire al Milan ed è molto fiducioso sul fatto che quella milanista sarà la tappa migliore della sua già decisamente brillante carriera. Fiducia che condividiamo in pieno. La seconda, più personale, è che stando con lui ho capito come mai l’hanno scelto come capitano della nazionale: gli hanno dato la fascia perché parla da leader, è una cosa che mi ha impressionato".