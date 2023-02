MN - Pobega: "Siamo tornati a fare ciò che sappiamo fare meglio. Vogliamo ancora toglierci soddisfazioni"

Fonte: dall'inviato allo Sheraton San Siro: Luca Cilli

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, si è così espresso ai giornalisti presenti sul red carpet per la festa di Fondazione Milan:

Oggi ti sei laureato: che emozione è stata?

"Molto diverso da quello che ho vissuto. I miei sono molto soddisfatti, ci tenevano tanto e ci tenevo anche io".

Vi siete ripresi dopo un gennaio complicatissimo...

"Siamo tornati a fare le cose che riusciamo fare meglio, sia dall'allenamento che poi in partita. C'era bisogno di un uomo in più in difesa? Tanto è dato dagli atteggiamenti, dalla dedizione al lavoro, dall'impegno e dalla voglia di non subire gol".

Ora Champions e campionato.

"Abbiamo ancora una buona parte di campionato da affrontare per fare più punti possibili, partita per partita, così da arrivare alla fine che ci siamo tolti le soddisfazioni che vogliamo".

Ti aspetti più spazio?

"Sono a disposizione del mister, ogni giorno d'allenamento e attendo le decisioni".

Ti senti un esempio positivo per i più giovani che si approcciano al calcio?

"Spero di poter ispirare qualcuno, anche per il percorso extracalcistico che tante volte si trascura".