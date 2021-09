MN - Probabile formazione Milan: ecco le ultime sulle scelte di Pioli (PODCAST)

Ascolta tutte le ultime di formazione nel podcast odierno

Con Simon Kjaer nemmeno convocato per la partita di questa sera contro l’Atletico Madrid per motivi precauzionali, prende sempre più forma la formazione che Stefano Pioli manderà in campo alle ore 21 a San Siro e che sarà ufficializzata attorno alle 20.

Davanti all’intoccabile Mike Maignan, la linea difensiva a quattro sarà formata da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. Il capitano rossonero, se Kjaer fosse stato convocato, sarebbe potuto finire in panchina dopo una serie di ottime prestazioni fornite fino a questo momento.

La scelta più sorprendente è legata alla composizione della mediana a due del 4-2-3-1 di Pioli. In cabina di regia, almeno fino a ieri, ci si sarebbe aspettati Sandro Tonali, ma l’ex Brescia andrà in panchina facendo spazio a Ismael Bennacer, che ritroverà Franck Kessie come compagno di reparto, ricomponendo quella che - lo scorso anno - era la coppia titolare.

Le batteria dei trequartisti è abbastanza obbligata. Con le alternative ancora ferme si box, Pioli darà spazio al trio formato da Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Panchina per Alessandro Florenzi, che ha recuperato dalla botta al ginocchio sinistro subita dopo il Venezia.

Come puntero agirà Ante Rebic, con Olivier Giroud che andrà inizialmente in panchina. Il francese non è ancora al top della condizione e con Zlatan Ibrahimovic fermo ai box, l’alternanza tra Ante e Giroud è un fattore inevitabile, anche perché Pietro Pellegri è out dalla lista Champions.

Il tutto davanti a quasi 40 mila spettatori.