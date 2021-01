MN - Punto mercato: Meitè vicino alla chiusura. Rinnovi, ottimismo Calhanoglu. Simakan e Tomori...

Oltre Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma il Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2022. Per Calhanoglu in particolare, c'è grande ottimismo per il prolungamento (le cifre potrebbero aggirarsi attorno ai 4 mln e bonus). A centrocampo invece Meitè è molto vicino alla chiusura con i rossoneri, si tratta il prestito con diritto di riscatto con il Torino e mancano gli ultimi dettagli (per due match di fila il giocatore è stato in tribuna). Su Simakan c'è ancora una fase di valutazione in atto dopo l'infortunio, ma sono in rialzo le quotazioni di Tomori, difensore del Chelsea.

di Antonio Vitiello