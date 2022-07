MN - Questione difesa: si punta Tanganga, Diallo possibile in prestito. Gabbia può uscire in prestito

MilanNews.it

Non c'è solo la questione De Ketelaere che tiene banco nel mercato del Milan (offerta formulata, i rossoneri attendono la risposta del Bruges), ma Paolo Maldini e Ricky Massara hanno messo il loro focus sul reparto dei difensori centrali. I due nomi caldeggiati dai due uomini mercato rossoneri sono quelli di Japhet Tanganga del Tottenham e Abdou Diallo del Paris Saint-Germain. Entrambi i giocatori sono ai margini dei progetti tecnici di Conte e Galtier e sono stati messi nella lista dei partenti. Fabio Paratici, ds degli Spurs, è da qualche giorno a Milano e avrà un contatto con Maldini e Massara per trovare la quadratura del cerchio sul prestito di Tanganga dove balla l'opzione d'acquisto, con il Milan che andrebbe sul diritto mentre il Tottenham vorrebbe l'obbligo. Anche gli agenti del giocatore sono segnalati in città.

Abdou Diallo è un jolly difensivo che piace a Pioli e che, come per Tanganga, il Milan vorrebbe fare in prestito. Una soluzione alla quale il PSG potrebbe aprire nei prossimi giorni, anche perché Diallo non è partito per la tournée giapponese dei parigini ed è rimasto alla base insieme a tutti gli altri esuberi che Campos e Antero dovranno piazzare sul mercato.

La possibilità che arrivino entrambi c'è, ma come sempre vanno trovare le giuste condizioni per andare a dama. In tutto questo contesto c'è la situazione di Matteo Gabbia che potrebbe mutare. Il ragazzo, legittimamente, vorrebbe mettersi alla prova andando a giocare con regolarità in Serie A per poi tornare al Milan con un anno in più d'esperienza vera sul campo.