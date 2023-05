MN - Rebic, il futuro del croato in forte discussione: la situazione

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La permanenza al Milan di Ante Rebic è tutt’altro che certa. L’attaccante croato, che era partito benissimo a inizio anno con la doppietta all’Udinese e presentandosi a Milanello, all’inizio del raduno, in grandissima forma, si è letteralmente perso nel corso dell’annata, con poche apparizioni e prove sempre insufficienti quando è stato chiamato in causa. La stagione 2022-23 poteva e doveva essere quella del rilancio per Ante, che dopo gli exploit della 2019-20 e le buone cose fatte, specie in fase realizzativa, nella 2020-21, è stato poi vittima di diversi problemi fisici nell’anno dello scudetto mentre per questo campionato ci si aspettava il salto di qualità definitivo da parte sua. Cosa che, invece, non c’è stata. Perché i due gol della prima giornata sono invecchiati male e perché l’ultimo suo timbro ufficiale risale alla gara del Castellani contro l’Empoli, datata 1° ottobre 2022. Pioli ha cercato in lui una valida alternativa a Leao nei momenti in cui il portoghese aveva bisogno di rifiatare, ha provato a trovare in lui quell’esterno destro di spinta e gol che al Milan manca, ma niente. Risultati sempre deludenti anche quando è stato riproposto come prima punta, ruolo nel quale aveva dato la miglior espressione di sé con la maglia rossonera addosso.

PROFONDE VALUTAZIONI

E’ evidente che i numeri e le prestazioni di Rebic in questa annata portino staff tecnico e area sport a fare delle importanti valutazioni su di lui. Il rendimento non è stato per nulla soddisfacente, così come alcuni atteggiamenti quando è entrato in campo, quasi desse la sensazione di essere svogliato o poco incline a fare il bene del Milan. Ecco perché al termine del campionato e a qualificazione Champions ottenuta, anche lui sarà tra i profili che potranno essere oggetto di convocazione da parte di Maldini e Massara. Il numero di Fali Ramadani, agente di Rebic, è ben presente nelle rubriche dei due dirigenti e nelle prossime settimane potrebbe essere calendarizzato un incontro per discutere del futuro di Rebic che, così, non serve al Milan. Il suo contratto da 3 milioni netti all’anno andrà a scadenza il 30 giugno 2025 e questo potrebbe rappresentare, adesso, un peso non più sostenibile per un giocatore di tale rendimento. E' possibile che a Ramadani venga dato mandato di portare delle offerte per cercare una soluzione che possa soddisfare tutti. Ma il futuro di Ante Rebic è lontano dal Milan.