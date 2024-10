MN - Rinvio Bologna-Milan: i rossoneri e la Lega spingono per giocare, gli aggiornamenti

Il rinvio di Bologna-Milan predisposto dal sindaco di Bologna con un’ordinanza firmata nel pomeriggio è ancora oggetto di discussioni tra tutte le parti prese in causa. Il club rossonero, da quanto emerge, sarebbe propense a giocare la partita così come la Lega Serie A, che non ha ancora predisposto un suo atto ufficiale per il rinvio della gara che sarebbe schedulata per sabato alle 18.

Sono momenti frenetici, dove si sta cercando di trovare una soluzione che possa andar bene a tutti (tv comprese) anche perché il calendario delle due squadre è talmente fitto fino a febbraio che il rischio è che la gara, in caso di conferma del rinvio, possa essere ricalendarizzata a marzo inoltrato. Giocatori e allenatore sono in attesa, così come tutti, di una comunicazione definitiva tanto è vero che non è stato modificato il programma di Milanello di domani se non l'annullamento della conferenza stampa di Fonseca, dovuto allo stato di incertezza sullo stato della partita.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello