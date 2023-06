MN - Riso: "Per Tonali manca qualche dettaglio tra i club. Con questa operazione Sandro aiuterà Milan e Brescia"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

Beppe Riso, agente di Sandro Tonali, di ritorno dal ritiro dell'Italia U21 in Romania ha risposto alle domande dei giornalisti presente. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it:

Missione compiuta? "No, ancora no. Manca ancora qualche qualcosina, ancora qualche giorno".

Il ragazzo è contento? “È tranquillo, tranquillo perché sa che quando arrivano cose così importanti da proprietà così importanti è difficile rifiutare. Noi l’accordo l’abbiamo, adesso i club stanno definendo. E una volta definito nei prossimi giorni farà le visite mediche. Il ragazzo è tranquillissimo, sereno, pensa alla nazionale e pensa di andare avanti con la nazionale.

Mancano solo dettagli tecnici? “Dettagli tra i club, sì. Manca ancora qualcosina, cose burocratiche. Qualche giorno”.

Contratto lungo per Tonali: “Sì, sei anni. Sono soddisfatto perché è una grande operazione. Sandro anche in questa operazione qua aiuterà il Milan, alla fine sono tanti soldi anche per il Milan, soldi anche per il Brescia perché lui ama il Brescia. E va bene così”.

Progetto perfetto per lui? “Perfetto, vogliono Sandro a tutti i costi. Sandro sarà punto di riferimento”.

Su Frattesi: “Abbiamo già iniziato gli appuntamenti per Frattesi, adesso vediamo in questi giorni qua quali club se lo possono permettere. Poi raggiungo Davide e decideremo”.

Lui ha detto che ha già scelto la squadra: “Adesso non lo posso dire (ride, ndr)”

Il Milan sfrutterà i soldi di Tonali per provare a prendere Frattesi? “Credo proprio sì, credo che l’idea sia di proseguire e mi sembrano molto concentrati”.

Chi se lo può permettere Frattesi? “Carnevali non è semplicissimo per le cifre, vediamo diverse formule, ci stiamo lavorando”.