MN - Saelemaekers, futuro lontano dal Milan: il club punta a monetizzare il suo cartellino

vedi letture

Il mancato riscatto di Alexis Saelemaekers da parte del Bologna ha fatto “saltare”, momentaneamente, un massimo di 12 milioni dalle casse rossonere. Tuttavia, nel corso di questa sessione di calciomercato, il Milan è convinto di poter arrivare a monetizzare la sua cessione.

Saelemaekers ha fatto un ottima stagione con il Bologna e in via Aldo Rossi attendono proposte concrete, anche perché con Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, gli spazi nel suo ruolo sono abbastanza intasati. Il suo futuro sarà quindi lontano da Milanello e in via Aldo Rossi sono in attesa di offerte da qualche club che potrebbe interessarsi al belga dopo la positiva annata in prestito al club emiliano.

Questi i numeri di Saelemaekers in questa stagione con la maglia del Bologna:

PRESENZE SERIE A: 30

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 32

MINUTI IN CAMPO: 2098'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6

ESPULSIONI: 1 (doppio giallo)

di Pietro Mazzara