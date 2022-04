MN - Scaroni: "Nuovo stadio fuori Milano? Ipotesi sempre più realistica"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

Durante il suo intervento a San Siro per l'evento de Il Foglio, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha dichiarato sul nuovo stadio: "Quando parliamo di fuori Milan, parliamo di un fuori Milano relativo. Non stiamo pensando di andare a 50 km da Milano, sarebbe una zona che i milanesi considerano parte della loro città. Ogni giorno che passa l'ipotesi diventa sempre più realistica".

Sulla zona di San Siro: "La zona di San Siro la considero troppo piena quando ci sono le partite e troppo vuota quando non ci sono".

Sul progetto: "Dopo 1000 giorni, dopo aver rinunciato alle volumetrie che ci concedeva la legge sugli stadi, siamo disposti a fare anche il dibattito pubblico. Mi auguro che dopo il dibattito smetti di essere il progetto di Milan e Inter e diventi un progetto della città di Milano. Il Comune deve volere fortemente questo progetto e lo deve volere in tempi rapidi. Mi auguro che il dibattito pubblico sia l'ultimo step".

Sull'urgenza del nuovo stadio: "Il Real Madrid incassa dallo stadio 145 milioni all'anno, il Milan 34. Come possono i tifosi pensare che noi possiamo competere con squadre che incassano 5 volte più di noi? Lo stadio è un'urgenza assoluta. Appena avremo il progetto esecutivo approvato noi partiamo. Che sia a San Siro o altrove".

Sul possibile cambio di proprietà: "Indipendentemente da chi sarà il nuovo proprietario del Milan l'idea è sempre lo stessa: serve un nuovo impianto. Il tema di chi è la proprietà è irrilevante, anche il sindaco la pensa così".

Sulla condivisione dello stadio: "Tutto il progetto San Siro è nato in totale condivisione tra Milan e Inter. Anche le nostre tifoserie, che sono ovviamente divise quando ci sono le partite, non hanno contrasti come accade in altre città".