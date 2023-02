MN - Scaroni: "Ora abbiamo un altro passo, Milan ambiente sereno. Tottenham? Mi dà un po' di ansia..."

Fonte: dall'inviato allo Sheraton San Siro: Luca Cilli

© foto di Luca Cilli

Paolo Scaroni, presidente rossonero, si è così espresso ai giornalisti presenti sul red carpet per la festa di Fondazione Milan: "È una cosa bella che ho ereditato, credo che l'abbia creata Galliani e a lui dobbiamo anche questo oltre a tutto il resto. Abbiamo fatto tante cose in tutti questi anni, aiutando persone e situazioni in Italia e all'estero e abbiamo intenzione di continuare a farlo".

Il Milan è rinato?

"Parlo da tifoso: mi sembra che abbiamo un altro passo. Il calcio è imprevedibile. Finale del Mondiale: per 70 minuti la Francia non è esistita; nel calcio c'è un'alchimia che si crea per cui si possono fare grandi cose e anche momenti difficili, che bisogna aspettare che passino".

Aveva sentito Berlusconi prima del Monza?

"No, ma ho sentito e visto Galliani. Io prendo lezioni da Adriano di cose calcistiche. Quando parla lui in Lega tutti stanno attento perché è saggio e sa".

Come è risorto il Milan?

"Fatele a Maldini e a Pioli queste domande... Noi siamo stati sereni. Il Milan è un ambiente sereno e tranquillo. Io parlo sempre di stile Milan: non parliamo mai degli arbitri, non ci arrabbiamo mai, poi ci sono cose che girano dalla parte giuste o dalla parte sbagliata... Noi manteniamo la calma".

Che sensazioni ha per il ritorno a Londra?

"Le tre italiane vittoriose in Champions mi piacciono molto. Tifo per le italiane in Europa. Non faccio ripicche italiche. Noi abbiamo bisogno di un calcio italiano che torni protagonista in Europa, a cominciare dal Milan... Mi chiedo se andare o non andare a Londra, perché mi di un po' di ansia...".