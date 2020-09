MN - Soumaré prima alternativa a Bakayoko. Il Milan vuole prendere un altro centrocampista

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Boubakary Soumaré è la prima alternativa a Tiemoué Bakayoko. La situazione dell'ex rossonero è la stessa dei giorni scorsi. Il Chelsea non molla sulle cifre e il Milan non fa passi avanti. Il club rossonero, dopo aver acquistato Tonali, vuole prendere anche un altro centrocampista, di conseguenza, se non si sbloccasse la pista per il classe '94, la dirigenza rossonera potrebbe andare sul giovane talento del Lille, club con cui, un anno fa, il Diavolo ha imbastito l'operazione Rafael Leao.