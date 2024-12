MN - Theo Hernandez: il piano di Fonseca prevedrebbe una nuova panchina a Verona, ma…

Theo Hernandez è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più chiacchierati di questo inizio di stagione al Milan, ma non per le ottime prestazioni che starebbe offrendo. Il francese è infatti ben lontano dall'essere quel giocatore determinante che abbiamo imparato ad apprezzare ed ammirare nel corso degli anni, e la panchina di domenica contro il Genoa è stata una conseguenza diretta ad una serie di atteggiamenti che non sarebbero andati giù a Paulo Fonseca.

Stando poi a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Theo Hernandez potrebbe rimanere in panchina anche venerdì sera in occasione della sfida contro il Verona nell'anticipo del venerdì sera di Serie A. Questa nuove esclusione potrebbe favorire Alejandro Jimenez, uno di migliori in campo contro il Genoa, ma il vice capitano del Milan ha a disposizione ancora tre allenamenti per riuscire a far cambiare idea a Fonseca.

Nel frattempo, nella giornata di ieri l'agente del francese, Manuel Garcia Quillon, ha fatto visita al club in via Aldo Rossi per parlare di una serie di questioni finanziare fra la Spagna e l'Italia. Al momento della sua uscita, alla domanda "Theo vuole rimanere al Milan?", il procuratore ha risposto "La realtà non è cambiata e la verità l'ha sempre dimostrata, non si può cambiare. La volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere".

di Pietro Mazzara