MN - Todibo, accordo di massima tra Milan e Barça: prestito oneroso con diritto riscatto. Attesa la scelta del giocatore

Accordo di massima tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo. Secondo quanto appreso da MilanNews.it i due club hanno trovato un’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto riscatto attorno ai 20 milioni (non verrà inserito il diritto di recompra). Il Barcellona sarebbe ben disposto a cederlo al Milan ma ora bisogna attendere la scelta del giocatore. Todibo infatti non ha ancora espresso la sua preferenza perchè ci sono diversi club sulle sue tracce, soprattutto squadre tedesche che stanno provando a convincerlo in queste ore. Il Milan però ha l’ok del Barcellona e sta lavorando con gli agenti del ragazzo per avere la meglio sulle squadre di Bundesliga. Operazione che ha avuto il placet da parte della proprietà e dell’intero staff tecnico.

di Antonio Vitiello