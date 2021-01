MN - Tomori possibilità concreta e primo obiettivo. Donnarumma, in programma incontro per il rinnovo

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il Milan spinge per chiudere per Fikayo Tomori in presdtito con diritto, difensore classe '97 del Chelsea. Il centrale naturalizzato inglese è una possibilità concreta ed ora è il primo obiettivo per rinforzare la retroguardia rossonera. Ci sono margini per chiudere ma bisogna ancora trattare sulla cifra del riscatto. Il Chelsea vorrebbe 30 milioni mentre i rossoneri cercano di abbassare il prezzo del riscatto.

Per quanto riguarda i rinnovi, dopo il summit molto positivo per Hakan Calhanoglu (grande ottimismo per la conferma del turco), è in programma un incontro per Gianluigi Donnarumma. Si discuterà e tratterà il prolungamento del giovane portiere, in scadenza il prossimo 30 giugno. Gigio ha sempre manifestato l'intenzione di rimanere in rossonero e c'è ottimismo sulla volontà di trattenere il portiere al Milan.

Di Antonio Vitiello