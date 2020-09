MN - Tonali al Milan, domani mattina le visite mediche

Sandro Tonali, secondo quanto appreso da MilanNews.it, domani mattina effettuerà le visite mediche per diventare un nuovo calciatore rossonero. Il calciatore lodigiano è quindi pronto ad iniziare la sua avventura col Milan. Dopo giorni di attesa è finalmente arrivato il momento del grande colpo, Tonali è pronto per cominciare la sua prima giornata rossonera con gli esami clinici alla casa di cura "La Madonnina". Ricordiamo la formula vincente che ha permesso alla dirigenza di strapparlo al Brescia: prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto a 15 milioni e altri 10 milioni di bonus aggiuntivi, più una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore 5 anni di contratto a circa 2 milioni di euro a salire.

di Antonio Vitiello