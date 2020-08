MN - Tonali-Milan, trattativa difficile ma i rossoneri ci provano. Pezzella piace, Ibra prossimo allo sbarco

Nelle ultime ore è tornato in voga il nome di Sandro Tonali in ottica Milan. Il giovane centrocampista, trattato a lungo dall'Inter, piace anche al club rossonero. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, la trattativa per il centrocampista del Brescia resta molto complessa per via del vantaggio nerazzurro e per le richieste di Cellino. Maldini e Massara, tuttavia, ci stanno provando. Il classe '2000 sarebbe un tipico profilo "alla Elliott": giovane e di prospettiva e meritevole di un investimento.

AVANTI CON BAKAYOKO E DIAZ - Nel frattempo il Milan oggi ha proseguito i contatti col Chelsea per sbloccare l'arrivo di Tiemoué Bakayoko, giocatore che non sarebbe quindi alternativo a Tonali. Stefano Pioli ha fatto presente di volere a disposizione quattro titolari per il centrocampo, di conseguenza l'accordo col francese non chiuderebbe le porte al bresciano, tenendo sempre conto che sarà comunque difficile vederlo al Milan. La trattativa per l'ex Monaco è in stato avanzato. Il club rossonero sta portando avanti anche i discorsi con Real Madrid relativi a Brahim Diaz: il giocatore è vicino e dovrebbe sostituire numericamente lo svincolato Jack Bonaventura.

PER IBRA MANCA SOLO LA FIRMA, PIACE PEZZELLA - Per quanto riguarda Ibrahimovic, la situazione ormai è alle battute finali. Lo svedese è prossimo allo sbarco, tant'è che si attende soltanto la firma sul nuovo contratto. Per la difesa piace il nome di German Pezzella, centrale della Fiorentina che piace a Pioli e ha un contratto in scadenza con i viola a giugno 2022. Sempre per quanto riguarda la reroguardia, non trovano conferme gli interessi per Bustos, Igor e Vina.