MN - Tutto pronto per Morata: traguardo a inizio settimana. Fofana e Pavlovic: si tratta coi club

Sono passate quasi due settimane dall'inizio ufficiale del calciomercato in Italia. Nonostante tutto questo il club rossonero non ha ancora battuto nessun colpo in entrata. Una calma piatta che non sta facendo piacere ai tifosi rossoneri ma che potrebbe terminare all'inizio della prossima settimana, quando sono previsti i primi squilli del club di via Aldo Rossi.

Morata, tutto pronto

Il primo colpo che deve mettere a segno il Milan, come ribadito anche da Ibrahimovic e Fonseca tra gli altri, è il centravanti: priorità assoluta dal momento che i rossoneri oggi possono contare solamente su Luka Jovic. Dopo essersi lasciati sfuggire Zirkzee, ora il mirino di Ibra & Co. è puntato su Alvaro Morata, in rotta con l'Atletico Madrid dove non sente più di avere lo spazio che merita. Come raccontato a più riprese in questi ultimi giorni dalla redazione di MilanNews.it, i contatti tra il Milan e l'entourage dello spagnolo sono continui. All'accordo manca solo l'ok definitivo del giocatore che, domani sera, guiderà la Spagna da capitano nella finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra. All'inizio della prossima settimana sono attesi gli ultimi passaggi e poi Morata potrà diventare la nuova punta rossonera. Per lui è pronto un contratto di quattro anni. Non sarà però l'unico colpo là davanti. Il Milan vuole dare a Fonseca più varietà di scelta possibile e cerca anche un terzo profilo per rimpinguare il parco attaccanti. Al momento, come appreso da MilanNews.it, ci sono diversi nomi sul tavolo: sicuramente Tammy Abraham in uscita dalla Roma e per cui ci sono stati dei contatti. I rossoneri potrebbero pensare di inserire anche Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica. Ma la lista non si riduce solamente all'inglese e prevede anche altri profili come, per esempio, quello di Niclas Fullkrug.

Fofana e Pavlovic

Oltre al nuovo numero 9, il Milan è in corsa anche per rimpolpare la rosa negli altri reparti del campo. In particolare i rossoneri vanno a caccia di un centrocampista difensivo, che possa aiutare Fonseca a ridare equilibrio alla squadra, ma anche un difensore centrale. I nomi in cima alla lista di gradimento della dirigenza del Milan, al momento, sono Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic. E la situazione è molto simile per entrambi: da Casa Milan hanno già strappato il sì dei due calciatori tramite i loro agenti, ora manca l'intesa con i rispettivi club. Il centrocampista francese va in scadenza nel 2025 e ha già comunicato al Monaco la sua intenzione di partire nel corso di quest'estate: si può trovare l'intesa attorno ai 20-25 milioni. La stessa cifra è la richiesta minima del Salisburgo per il gigante serbo di 194 centimetri. I prossimi giorni saranno importanti anche per provare a chiudere queste due trattative.

di Antonio Vitiello