MN - Ultimatum di Investcorp a Elliott: arrivano conferme

Investcorp ha dato l'ultimatum a Elliott sulla sua proposta d'acquisto per il Milan. Dopo alcune verifiche effettuate dalla nostra redazione, possiamo dare conferma su quanto rilanciato dalla Gazzetta dello Sport in merito allo stato di irritazione del fondo in merito alla conduzione della trattativa da parte di Elliott e sul presentarsi sulla scena di Red Bird, che a sua volta ha effettuato una proposta d'acquisto da 1.1 miliardi di euro.

Il tavolo delle trattative si accende ulteriormente, con Investcorp che adesso vuole una risposta dal fondo della famiglia Singer sulla sua offerta da 1.2 miliardi per l'acquisizione del Milan e, a quanto filtra, la vorrebbe in tempi relativamente brevi visto che ha già effettuato la due diligence che non ha riscontrato criticità.

La cosa che lascia qualche dubbio in merito all'ultimatum è sul come mai ciò arrivi dopo la fine dell'esclusiva. Le interpretazioni su questa situazione, arrivata come un fulmine a ciel sereno, possono essere diverse e si aprono a più scenari. La cronaca ci parla di questo, vedremo gli sviluppi.