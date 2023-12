MN - Verso Atalanta-Milan: ecco la decisione presa su Leao

Rafael Leao non è partito alla volta di Bergamo con il resto della squadra. L’attaccante portoghese, dunque, non è nella lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Una scelta preventiva, dettata dal fatto che aveva fatto solo degli allenamenti parziali in gruppo, saltando la parte tecnico-tattica e anche per consentirgli di avere ancora qualche giorno a disposizione per essere al 100%.

La realtà dei fatti è che Leao, in caso di convocazione, sarebbe stato disponibile solo per la panchina e Pioli non lo avrebbe rischiato nel corso della partita. Il giocatore è clinicamente guarito, ma metterà nel mirino la titolarità nel match di mercoledì sera contro il Newcastle. in attacco, insieme a Olivier Giroud, ci saranno Chukwueze a destra, Loftus-Cheek come trequartista incursore e Pulisic a sinistra.