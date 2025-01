MN - Verso Milan-Girona: niente da fare per Pulisic, ok Morata. Le ultime da Milanello

Dopo il deludente ko contro la Juventus in campionato, per il Milan è il momento di tornare a pensare alla Champions League ed in particolare alla sfida di domani sera a San Siro contro il Girona. I rossoneri sono a quota 12 punti dopo sei giornate e domani sarà fondamentale portare a casa i tre punti per continuare a sperare di chiudere questa fase tra le prime otto della classifica e qualificarsi così direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, alla quale purtroppo non sta partecipando Christian Pulisic, che evidentemente non ha ancora recuperato dall'affaticamento muscolare rimediato una settimana fa contro il Como. Assenti, oltre al lungodegente Alessandro Florenzi e a Malick Thiaw, anche Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek. Stanno invece lavorando regolarmente in gruppo sia Alvaro Morata che Noah Okafor.

BALLOTTAGGIO A DESTRA - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa di Sergio Conceiçao che è in programma alle 14.00 a Milanello (con lui parlerà anche Yunus Musah), ballottaggio a destra tra Davide Calabria ed Emerson Royal. Domani in difesa, oltre all'infortunato Thiaw, mancherà anche lo squalificato Fikayo Tomori e dunque la coppia di centrali sarà quella composta da Matteo Gabbia e da Strahinja Pavlovic. A sinistra spazio ovviamente a Theo Hernandez.

SOLO MORATA O DUE PUNTE? - A centrocampo continua il tour de force per Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana a cui si unirà ancora una volta Ismael Bennacer. Il tridente d'attacco sarà invece formato da Yunus Musah a destra, Alvaro Morata in mezzo e Rafael Leao. Sempre che Conceiçao non decida di partire con le due punte e a quel punto Tammy Abraham prenderebbe il posto di Bennacer (Musah e Leao agirebbero come esterni di centrocampo).