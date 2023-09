MN - Verso Milan-Newcastle: rifinitura sotto il cielo grigio di Milanello, ma c’è il tuono Ibra. Il punto e le ultime di formazione

Giornata di vigilia per il Milan sotto un cielo grigio che minaccia pioggia da un momento all'altro e il riferimento, chiaramente, non può che essere solo a meteo. Dopo il clamoroso 5-1 nel derby contro l’Inter, i rossoneri si sono subito tuffati nel lavoro per preparare il match di domani contro il Newcastle, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League in programma alle 18:45 a San Siro.

Ecco Ibrahimovic

E, nel momento più duro di questa primissima parte di stagione, è arrivata a Milanello una graditissima sorpresa: Zlatan Ibrahimovic, infatti, è ospite nel Centro Sportivo di Carnago; arrivato una decina di minuti prima della seduta, lo svedese l’ha seguita in jeans e t-shirt nera da bordo-campo, colloquiando, tra parole e sorrisi, con Pioli e Murelli e poi con il duo dirigenziale Furlani-Moncada. La sua presenza, ovviamente, fa rumore considerando ciò che è successo sabato al “Meazza” è la conseguente necessità che il Milan ha di ritrovare compattezza e forza mentale.

La rifinitura

Tutti presenti all’allenamento della vigilia dei rossoneri, compresi i fuori-lista Uefa Romero e Pellegrino, eccezion fatta per gli infortunati Bennacer, Kalulu e Caldara. Pioli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in queste ore: tornerà titolare Tomori al posto di Kjaer, potrebbe essere una chance dall’inizio per Chukwueze al posto di Pulisic.