MN - Verso Slovan Bratislava-Milan: ok Leao, Pulisic e Gabbia, problema alla caviglia per Emerson Royal. Le ultime da Milanello

Verso Slovan Bratislava-Milan: ok Leao, Pulisic e Gabbia, problema alla caviglia per Emerson Royal. Le ultime da Milanello

Dopo il deludente 0-0 contro la Juventus in campionato, per il Milan è il momento di tornare a pensare alla Champions League ed in particolare alla trasferta di domani sul campo dello Slovan Bratislava. I rossoneri sono a quota sei punti dopo quattro giornate e domani sarà fondamentale tornare a Milano con i tre punti in tasca (la formazione slovacca ha raccolto finora zero punti).

In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, alla quale stanno partecipando regolarmente Christian Pulisic, che non era al meglio dopo gli impegni con la nazionale e per questo ha iniziato la gara contro la Juventus dalla panchina, Rafael Leao, uscito zoppicante sabato da San Siro, e Matteo Gabbia, il quale è stato sostituito all'83' per crampi. Tutti e tre stanno bene e stanno lavorando insieme al resto dei compagni di squadra. Oltre ai "soliti" Bennacer e Florenzi, per domani non saranno nemmeno lo squalificato Alvaro Morata e anche Emerson Royal che non sta svolgendo la rifinitura a Milanello per un piccolo problema alla caviglia, ma dovrebbe comunque partire per la Slovacchia. In gruppo anche Francesco Camarda.

TORNA CALABRIA - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa di Paulo Fonseca che è in programma alle 19.15 a Bratislava (con lui parlerà anche Tammy Abraham), Davide Calabria dovrebbe ritrovare una maglia da titolare a destra viste le non perfette condizioni fisiche di Emerson Royal. A sinistra ci sarà come sempre Theo Hernandez, mentre in mezzo sono in quattro a giocarsi due posti (Gabbia, Thiaw, Tomori e Pavlovic).

CHANCE PER ABRAHAM - A centrocampo spazio ai "soliti" Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre in attacco, al posto dello squalificato Morata, ci sarà Tammy Abraham (Camarda inizerà dalla panchina) con alle spalle con ogni probabilità il trio composto da Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Rafael Leao.