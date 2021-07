MN - Vigilia di Nizza-Milan, Maignan verso una maglia da titolare. Il ritorno a Milanello di Kjaer (PODCAST)

Vigilia di Nizza-Milan, prima vera e propria amichevole di questo precampionato del Diavolo. Dopo la conferenza stampa di oggi Mike Maignan potrebbe essere protagonista anche domani sera. Il portiere, arrivato dal Lille vincitore della Ligue 1 per sostituire Donnarumma, è favorito su Tatarusanu per una maglia da titolare contro i francesi. Ma che sia dall'inizio o a partita in corso ci sarà in ogni caso l'esordio di Magic Mike con la maglia rossonera. Anche Olivier Giroud, per lui già una settimana di lavoro a Milanello, sarà della sfida: per l'attaccante è più probabile un utilizzo nella ripresa. Chissà che non riesca a trovare già il primo gol con la sua nuova squadra.

Nella giornata odierna è tornato a Milanello Simon Kjaer: il forte difensore centrale ha svolto una sessione di allenamento personalizzato in attesa del lavoro vero e proprio, lavoro che gli servirà ad abituarsi anche alla difesa a tre che Pioli sta provando con insistenza in questo pre campionato.

Ascolta il podcast odierno per tutti i dettagli.