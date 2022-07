MN - Ziyech-Renato Sanches: Milan al lavoro sugli ingaggi. Il punto

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è attivo sul calciomercato e vuole portare a casa i giocatori che servono alla rosa di Stefano Pioli per poter essere ancora più competitiva. I nomi sono noti e sono quelli di Hakim Ziyech, Renato Sanches e Charles De Ketelaere.

Per quanto riguarda i primi due profili, il club è al lavoro per la situazione relativa agli stipendi. Ziyech percepisce 6 milioni netti al Chelsea e il Milan, che apre alla formula del prestito con diritto che diventa obbligo, vorrebbe un contributo da parte dei blues sul pagamento del salario del marocchino. Per quel che concerne Renato Sanches, smascherato il bluff sul Paris Saint-Germain, ecco che la palla passa alla contrattazione con Jorge Mendes, che nel corso dei mesi ha fatto Sali e scendi in merito allo stipendio da corrispondere a Renato, ma con il potente agente c’è anche in ballo il rinnovo di Leao, in un possibile intreccio del quale parleremo nei prossimi giorni.

Su De Ketelaere, il Milan sta preparando la nuova offerta da presentare al Bruges che non andrà oltre i 30 milioni di parte fissa. L’idea del Milan è quella di inserire un’importante percentuale sulla rivendita futura del talento oltre a Jungdal e Roback come potenziali contropartite tecniche.