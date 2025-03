Moncada a DAZN: "Abbiamo parlato col mister ed è tutto chiaro, non ci sono problemi. DS? Valutiamo, è importante"

vedi letture

Geoffrey Moncada, DT rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Lecce-Milan. Le sue dichiarazioni:

La vicenda del portavoce di Conceiçao… Qual è la vostra posizione?

“Ieri il mister ha parlato con noi ed è stato tutto chiaro tra di noi. Non ci sono problemi, lavoriamo tutti i giorni insieme e c’è davvero un bel rapporto. Sono sempre a Milanello con lui e Zlatan, per noi è tutto chiaro. Adesso è importante la partita, abbiamo avuto per una volta una settimana di lavoro e abbiamo lavorato bene a Milanello, con calma”.

In cosa sentite che c’è una carenza ora nel club?

“Penso che nel calcio il ruolo di Direttore Sportivo è importante. Se c’è una persona che in questo momento può aiutare l’AC Milan sì, la valutiamo. Però senza stress. Dobbiamo guardare insieme. Il lavoro del Direttore Sportivo è importante”.

Quanto sposta, in vista del futuro, arrivare ad un piazzamento europeo, che sia Europa League o Champions League?

“È importante. Abbiamo ancora 11 partite. Dobbiamo continuare, non è finita. Ogni partita è come una finale, c’è ancora la Coppa Italia con il derby. Dobbiamo giocare ancora tanto. Non siamo contenti, siamo arrabbiati, stiamo lavorando per tornare ad un buon livello”.

Quanto si gioca oggi Conceiçao per il suo futuro?

“Siamo qua per vincere stasera. Siamo col mister, abbiamo totalmente fiducia in lui e lavoriamo con lui ogni giorno”.