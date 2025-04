Moncada a Sky: "Nuovo ds? Non importa il mio ruolo. Sono molto contento dei nostri attaccanti"

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha parlato a SkySport nel pre Udinese-Milan: "Tutta la settimana hanno lavorato con la difesa a 3, ma noi normalmente usciamo a tre, anche quando gioca Walker al posto di Tomori per lasciare più spazio a Theo dall'altro lato. Quindi non è un modulo totalmente diverso".

Serata particolare per Maignan. A che punto siete col rinnovo?

"L'anno scorso a Udine è stato un momento difficile. Abbiamo parlato tanto con lui in settimana, gli abbiamo detto di concentrarsi solo sulla partita. Stiamo parlando, comunichiamo, ma è più importante la partita di stasera".

Abraham e Jovic risposte positive. Partite importanti anche per il futuro?

"È importante avere tanti giocatori che fanno gol, quindi vanno usati al momento giusto. Sono molto contento dei nostri attaccanti, lavorano tanto per la squadra e stasera è il momento di Jovic. Ha già fatto due gol nelle ultime due partite".

Tornerà a fare il capo-scout con il nuovo direttore sportivo?

"Non è importante il mio ruolo, ma è importante lavorare bene per il club. Non importa il mio ruolo. Io faccio ancora scouting, vado a vedere le partite, sono con la squadra, durante la settimana faccio tante cose per il club".