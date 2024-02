Monza-Milan, le formazioni ufficiali: Leao in panchina. Okafor e Chukwueze titolari

Il Milan alle 20.45 sarà in campo all'U-Power Stadium contro il Monza. La sfida è valevole per la venticinquesima giornata di campionato e la squadra di Pioli vuole dare l'assalto al secondo posto dopo un altro passo della Juventus ieri pomeriggio: con una vittoria, infatti, i rossoneri si porterebbero in seconda piazza e con un punto di vantaggio sui bianconeri. L'ostacolo però è il Monza di Palladino e dei giovani rossoneri Colombo e Maldini. Queste le formazioni ufficiali per la sfida:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, V. Carboni; Colpani; Djuric, Dany Mota. All. Palladino. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colombo, Zerbin.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Nava, Simic, Kjaer, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Reijnders, Musah, Pulisic, Leao, Giroud.