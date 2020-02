Mundo Deportivo - Milan, Marcelino sarà il nuovo allenatore per la stagione 2020-2021

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, Marcelino García Toral sarà il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2020-2021: l'ex allenatore di Villarreal e Valencia è stato contattato un mese e mezzo fa da Paolo Maldini, dt milanista, il quale gli ha presentato il progetto del club di via Aldo Rossi. La decisione di scommettere su Marcelino è stata anche di Zvonimir Boban. Il tecnico spagnolo ha ricevuto diverse offerte nelle ultime settimane, ma le ha rifiutate tutte per rispettare l'accordo che avrebbe già trovato con il Milan.